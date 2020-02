Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen) Drei Verletzte nach Schleuderpartie

Dietingen-Gößlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Gößlingen und Zimmern unter der Burg gekommen, bei dem drei junge Menschen aus dem Kreis Rottweil zum Teil schwer verletzt wurden. Vermutlich durch einen Fahrfehler kam die 18-jährige Fahrerin eines Nissan Micra zuerst auf den unbefestigten Randstreifen, wodurch der Kleinwagen ins Schleudern geriet und dann quer über die Fahrbahn schließlich rechts eine Böschung hinab driftete. Dort krachte das Auto gegen einen Baum und kam dann in einem Gebüsch letztendlich zum Stehen. Alle drei Personen mussten in Kliniken eingeliefert werden. Am Nissan entstand Totalschaden. Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergung des Unfallautos kurzzeitig gesperrt werden.

