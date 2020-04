Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/TUT) Airbag löst bei Unfall aus 08.04.2020, 09 Uhr

Trossingen (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der wegen einer Vorfahrtsverletzung einer 69-jährigen VW-Fahrerin entstand. Diese war mit ihrem Golf am Morgen gegen 9 Uhr vom Steppachbrunnen in Richtung Theodeor-Heuss-Straße unterwegs, als sie die Vorfahrt einer gleichaltrigen Hyundai-Fahrerin übersah. Im Kreuzungsbereich schepperte es so heftig, dass im Auto der Unfallverursacherin der Airbag auslöste. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

