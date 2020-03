Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Polizeibeamte angegangen

Legden (ots)

Mehr als uneinsichtig zeigte sich ein 29-Jähriger in der Nacht zum Sonntag in Legden Polizeibeamten gegenüber. Diese waren zu einem Streit unter mehreren Männern an die Straße Fliegenmarkt gerufen worden, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert war. Der Beschuldigte beleidigte die Polizisten und schlug gegen den Funkstreifenwagen. Als die Beamten ihn daraufhin in Gewahrsam nehmen wollten, sperrte sich der Legdener so sehr, dass die Polizisten ihn fesseln mussten. Sie brachten ihn zur Polizeiwache in Ahaus, wo er zur Verhinderung weiterer Straftraten in eine Gewahrsamszelle kam.

