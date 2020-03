Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Mit Motorrad gestürzt

Heiden (ots)

Beim Herausfahren aus einem Kreisverkehr kam es zum Unfall: Gestürzt ist am Samstag ein Motorradfahrer in Heiden, der gegen 11.10 Uhr den Südring in Richtung Reken befahren hatte. Im Kreisverkehr Halterner Straße / Lembecker Straße wollte der 59-Jährige in die Lembecker Straße einbiegen. Dabei berührte der Borkener mit dem Vorderrad den Bordstein. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro.

