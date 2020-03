Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fußgänger leicht verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 56 Jahre alter Fußgänger am Freitag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Der Gronauer überquerte gegen 13.20 Uhr die Ochtruper Straße auf einem Fußgängerüberweg. Ein rückwärts auf die Fahrbahn ausparkender 20-Jähriger erfasste ihn dabei mit seinem Wagen. Der Gronauer entfernte sich zunächst, suchte aber kurz darauf die Polizeiwache in Gronau auf und erklärte, von dem Unfall erst im Nachhinein erfahren zu haben. Der Leichtverletzte wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

