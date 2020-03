Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Pedelec-Fahrerin am Samstag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Die 82-Jährige hatte gegen 14.05 Uhr die Vereinsstraße in Richtung Ochtruper Straße befahren. Als sie an der Kreuzung mit dieser bei Grünlicht geradeaus fuhr, stieg eine querende Radfahrerin ab und schob ihr Rad in den Bereich der Kreuzung. Die Gronauerin wich aus und stürzte; die Unbekannte entfernte sich. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen und die beteiligte Unbekannte, sich unter Tel. (02562) 9260 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell