Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten - Fußgängerin angefahren

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Mittwoch (5.6.), um 14:55 Uhr, fuhr eine Frau aus Bielefeld auf der Ravensberger Straße. An der Kreuzung zur Lübbecker Straße hielt die 54-Jährige ihren blauen Skoda Octavia an, um im dichten Verkehr eine Lücke zum Linksabbiegen zu finden. Gleichzeitig überquerte eine Frau aus Bünde die Lübbecker Straße vor dem Bahnübergang. Als der Verkehr sich rückstaute, warteten mehrere Verkehrsteilnehmer, um der Fahrerin das Abbiegen zu ermöglichen. Gleichzeitig passierte die 28-jährige Fußgängerin die Straße hinter einem wartenden PKW. In diesem Moment erfasste die Bielefelderin die Fußgängerin mit der Front ihres Wagens. Diese stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.

