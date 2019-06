Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - PKW-Fahrerin übersieht Krankenfahrstuhl

Herford (ots)

(kup) Am Mittwoch (5.6.), um 17:45 Uhr, fuhr eine 59-Jährige aus Herford mit ihrem PKW stadteinwärts auf der Mindener Straße. Auf Höhe der Hansastraße bog sie nach links ab. Gleichzeitig überquerte eine 81-jährige Rentnerin aus Herford mit ihrem Krankenfahrstuhl die Hansastraße auf der Fußgängerquerung. Im Bereich der Kreuzung erfasste die Autofahrerin das Krankentransportfahrzeug an der Vorderfront. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Rentnerin leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Das Gefährt der Seniorin wurde an der Front beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

