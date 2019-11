Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Aftersteg: Scheiben am Wasserkraftwerk eingeschmissen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Wie der Polizei am Donnerstag, 07.11.19, mitgeteilt wurde, gab es am vergangenen Wochenende eine Sachbeschädigung am Wasserkraftwerg in Aftersteg. Die Fensterscheiben am Kraftwerksgebäude wurden von Unbekannten mit Steinen eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 01.11.2019, und Montagmorgen, 04.11.2019. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Kraftwerkes gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

