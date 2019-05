Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Audi zerkratzt

Hohen Schaden verursachte ein Unbekannter am Montag in Laichingen.

Ulm (ots)

Zwischen 7 und 16 Uhr hatte ein Mann seinen Audi in der Hirschstraße am Straßenrand geparkt. Das Fahrzeug stand zwischen der Wilhelm- und der Konradstraße. Die Beifahrerseite zeigte in Richtung Gehweg. Auf dieser Seite musste der Besitzer einen langen Kratzer feststellen. Die Polizei aus Laichingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf rund 1.500 Euro und hofft unter der Telefon-Nr. 07333/950960 auf Zeugenhinweise.

++++0994621

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell