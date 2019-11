Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rettungsassistent angegangen

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 01:38 Uhr, wurde ein Rettungswagen zur Hermannstraße bestellt. Hier befand sich ein 24-jähriger in Soest lebender Mann mit einer Verletzung an der Hand. Die Rettungswagenbesatzung traf auf eine Personengruppe. Der alkoholisierte Verletzte wurde nach Begutachtung der Verletzung in den Krankenwagen gebeten. Hier wurde der Mann plötzlich verbal aggressiv gegenüber dem 28-jährigen Rettungsassistenten. Als er den Retter mit der flachen Hand gegen die Schulter stieß, drückte ihn der Sanitäter aus dem Fahrzeug. Zur Eigensicherung entfernte sich die Rettungsdienstbesatzung mit dem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Diese konnte vor Ort die Personalien der beteiligten aufnehmen. (lü)

