Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Kirchhundem (ots)

Kürzlich endete für 19 Kameraden der Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem und der Stadt Lennestadt ein Maschinisten-Lehrgang. Dieser wurde erstmalig in Zusammenarbeit mit der Stadt Lennestadt durchgeführt. In dem 35-stündigen Lehrgang wurden den Teilnehmern, unter der Leitung von Hauptbrandmeister Jürgen Ivo aus Kirchhundem, theoretisches Wissen, sowie praktische Fertigkeiten vermittelt. Als weitere Ausbilder unterstützten Christof Kordes (Heinsberg), Michael Funke (Hofolpe) und Bernhard Inniger (Meggen) bei der Durchführung. Auf dem Stundenplan standen die Gerätekunde von Tragkraftspritzen und anderen technischen Gerätschaften, sowie die Wasserförderung über eine lange Wegstrecke. Das vermittelte Wissen wurde mit einer theoretischen Prüfung, sowie einem praktischen Teil abgefragt. Im Rahmen dessen musste eine offene Wasserentnahme und eine Wasserförderung über mehrere hundert Meter aufgebaut werden. Hierzu wurden einige Tragkraftspritzen in Reihe eingebaut. Alle 19 Kameraden haben den Lehrgang erfolgreich absolviert. Dies sind: Julius Assmann, Lucas Hönninger, Kelvin Schmitz, Toni Tigges (alle Selbecke), Manuel Haase, Felix Hermes, Bastian Jaspers (alle Wirme), Laurin Aßmann, Robert Schauerte (beide Kirchhundem), David Koch (Welschen Ennest), Felix Patt (Heinsberg), Janis Rieke (Brachthausen), Felix Sasse (Oberhundem), Frederik Drüeke (Bilstein), Riko Rademacher (Oedingen), Daniel Ewers (Maumke), Osman Sacakli (Meggen), Patrick Saffarek (Elspe), Volker Tham Kreutz (Grevenbrück)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kirchhundem

Stellv. Pressesprecher

Felix Wurm

Telefon: 0151-52586803

E-Mail: F.Wurm@Feuerwehr-Kirchhundem.de

www.Feuerwehr-Kirchhundem.de

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell