Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten am geschlossenen Bahnübergang 8.4.20

Blumberg (ots)

Ein Unfall mit zwei Leichtverletzten und hoher Sachschaden sind die Folgen des leichtsinnigen Verhaltens eines 70-jährigen Sprinter-Fahrers, der am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf der Straße zwischen Kommingen und Riedöschingen unterwegs war. Kurz vor dem Bahnhof Riedöschingen umfuhr der Fahrer die auf seiner Fahrbahnseite bereits gesenkte Bahnschranke der Aitrachtalbahn. Auf den Gleisen wurde das Fahrzeug von einem herannahenden Zug erfasst und seitlich auf die Fußgängerschranke geschoben, die sich hinter dem Fahrersitz durch das Blech des Transporters bohrte. Da der Triebwagen wegen des beabsichtigten Halts am nahen Bahnhof sowieso nur noch relativ langsam unterwegs war und die 52-jährige Zugführerin sofort eine Notbremsung einleitete, kam der Zug schon nach 50 Meter nach dem Zusammenstoß zum Stehen. Sowohl die Zugführerin als auch der Sprinter-Fahrer verletzten sich leicht. Am Triebwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, der Schaden am Sprinter wurde auf ebenfalls 10.000 Euro geschätzt. Die Bahnstecke konnte nach zweistündiger Sperrung wieder freigegeben werden.

