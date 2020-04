Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Berauscht gefahren

Vreden (ots)

Ein unfreiwilliges Ende nahm die Autofahrt eines 21-Jährigen am Donnerstag in Vreden. Beamte stoppten den Wagen am späten Abend an der Wüllener Straße. Nach eigenen Angaben hatte der Fahrer kurz zuvor einen Joint geraucht. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Den 21-Jährigen erwartet ein Bußgeldverfahren.

