Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Eine 87 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitag in Bocholt-Stenern in einem Kreisverkehr eine Radfahrerin erfasst. Der Unfall ereignete sich gegen 10.00 Uhr, als die Bocholterin vom Hemdener Weg aus Richtung Innenstadt kommend in den Kreisel mit den Straße Up de Welle und Am Hünting einfuhr. Darin befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 64-jährige Bocholterin mit ihrem Rad. Sie erlitt durch die Folgen des Zusammenstoßes leichte Verletzungen.

