Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Beim Rangieren gegen Schaltkasten gefahren und geflüchtet

Legden (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Legden hinterlassen. Der Fahrer eines Kastenwagens hatte gegen 08.05 Uhr an einer beschrankten Parkplatzzufahrt mit seinem Wagen rangiert. Bei dem Wendemanöver fuhr er gegen einen Schaltkasten. Der Mann flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. An dem Fahrzeug soll sich ein polnisches Kennzeichen befunden haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell