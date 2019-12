Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ölspur auf dem Waldweg

Schermbeck (ots)

Eine Ölspur beschäftigte die Feuerwehr am Samstagmittag gegen 12:19 Uhr. Gemeldet war die Ölspur im Bereich Feldmark in Richtung Weseler Straße. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass sich die Ölspur weiter über die Straße Waldweg in Richtung Lanterweg erstreckte. Die Ölspur die ca. 3 km lang war, wurde mit Bindemittel abgestreut. Danach wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 13:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schermbeck

Ellen Großblotekamp

Telefon: 0170/5660898

E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de

http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell