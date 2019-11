Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall

Schermbeck (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag befuhr ein junger PKW Fahrer (18) die Maassenstraße aus Richtung Schermbeck in Richtung Gahlen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der PKW Fahrer aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Die in entgegengesetzter Richtung fahrende PKW Fahrerin (53) erkannte die Situation und versuchte den ihr entgegenkommenden PKW auszuweichen. Dieses misslang ihr, sodass beide Fahrzeuge frontal zusammen stießen.

Beide Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst Schermbeck und Wesel versorgt und in die Weseler Krankenhäuser gebracht.

Die alarmierte Feuerwehr streute gegen 16:05 Uhr die auslaufenden Betriebsmittel ab und schaltete die Fahrzeuge stromlos. Danach stellte die Feuerwehr noch an der Gefahrenstelle Warnschilder auf. Die Maassenstraße war für die Dauer der Arbeiten und der Unfallaufnahme in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 17:35 Uhr.

