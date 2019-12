Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Elze/ Parkplatz Cafe Papendahl

Hildesheim (ots)

Elze,(ver) - Am Sonntag, gg. 17.40 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Hotel Cafe Papenhof am Papendahlweg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen parkte eine 84 jährige Elzerin ihren PKW Seat Ibiza in rot auf dem unteren Parkplatz des Papenhof. Als sie gegen 17:40 Uhr wieder zu ihrem PKW ging, konnte sie ein Anstoßgeräusch von einem neben ihrem PKW ausparkenden PKW wahrnehmen, welcher sich daraufhin in Richtung Wülfinger Straße entfernte. Die Elzerin stellte daraufhin an ihrem PKW an der linken Fahrzeugseite in Höhe der Türen eine nicht unerhebliche Beschädigung fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1200 bis 2400 Euro.

Zeugen zu dem Unfall, bzw. im besten Fall der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich bei der Polizei in Elze unter 05068/93030 zu melden.

