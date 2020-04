Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zu dritt im Auto unterwegs

Ahaus (ots)

Für einen der Insassen im Auto ging es zu Fuß weiter. Polizeibeamte kontrollierten am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr auf der Straße zum Rotering in Ahaus ein Auto. In dem Wagen befanden sich drei junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 27 Jahren. Nach den derzeit geltenden Bestimmungen nach der Corona-Schutzverordnung ist ein Zusammentreffen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit untersagt. Die Männer gaben an, davon nichts gewusst zu haben. Die Beamten legten Ordnungswidrigkeitenanzeigen vor. Die Polizei unterstützt mit ihren Maßnahmen die Ordnungsbehörden, um die neuen Bestimmungen zum Kampf gegen die Corona-Pandemie durchzusetzen. Das gemeinsame Ziel lautet, die Bevölkerung bestmöglich vor den Folgen der Pandemie zu schützen.

