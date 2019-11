Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 21.10.2019

Goslar (ots)

Brand eines Altpapiercontainers

Astfeld. Der Brand eines Altpapiercontainers An der Haar brachte die Feuerwehren Langelsheim und Astfeld sowie die Polizei Langelsheim am Mittwoch gegen 18:30 Uhr zum Einsatz. Das Feuer konnte gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97870

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell