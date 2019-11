Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 21.11.2019

Goslar (ots)

Überwachung der Verkehrssituation im Schulzentrum Seesen

Am 20.11.2019, in der Zeit 12.45 bis 16.00 Uhr, fand eine Überwachung der Verkehrssituation am Schulzentrum Seesen durch das Ordnungsamt der Stadt Seesen und der hiesigen Polizeidienststelle zur Erhebung der Verkehrsmoral statt. Zuvor gab es massive Verstöße durch Eltern, die die Durchfahrts- und Parkverbote im Bereich des Schulzentrums missachteten. Die Aktion wurde durch einen elektronischen Elternbrief über die Schulleitung des Schulzentrums angekündigt. Bei der Aktion wurden mehrere Verstöße durch Stadtverwaltung und Polizei geahndet. (bür)

