Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach "Spiegelunfall" gesucht

Melle (ots)

Eine 48-Jährige befuhr am Mittwochnachmittag (14.25 Uhr) mit einem schwarzen VW Touareg die Borgholzhausener Straße (L93) in Richtung Melle. Auf der Landesstraße stieß sie mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen, wodurch der Spiegel abriss und den Kleinwagen beschädigte. Der Lkw-Fahrer setzte seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise erbittet die Polizei in Melle unter der Rufnummer 05422/920600.

