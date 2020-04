Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Kleinwagen angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Georgsmarienhütte (ots)

In der Straße Brügger Hof ereignete sich zwischen Dienstagabend (20 Uhr) und Mittwochnachmittag (15 Uhr) eine Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß im Bereich der Straße Maalstätte gegen einen schwarzen Audi A1, der vor einem Wohnhaus am Straßenrand parkte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell