Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr geht zum Glück glimpflich aus

Wiesloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der L 612 zwischen Wiesloch und Dielheim entstand ein Sachschaden von weit über 10.000.- Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Fahrer eines BMW war gegen 6.45 Uhr von Dielheim in Richtung Wiesloch unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und einen entgegenkommenden Seat streifte. Dabei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Landesstraße war in beiden Richtungen bis gegen 8 Uhr vollständig blockiert. Der Verkehr wurde an den beiden Kreisverkehren in Wiesloch und Dielheim abgeleitet.

Um die erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr einigermaßen abzumildern, wurde der Verkehr während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zwischendurch einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Feuerwehren aus Wiesloch und Dielheim waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Rettungswagen waren vorsorglich vor Ort.

Erst kurz nach 8 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

