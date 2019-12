Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Ins Museum eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Montag, 16.12.2019, 16 Uhr und Mittwoch, 18.12.2019, 12 Uhr in ein Museum in Wiesloch ein. Die Einbrecher drangen auf bislang unbekannte Art und Weise auf das Museumsgelände in der Straße "In den Weinäckern" ein und schlugen an der Gebäuderückseite einer Abstellhalle ein Fenster ein. Anschließend stiegen sie in die Werkstatträume ein und durchwühlten alle Schränke. Ob die Diebe etwas mitgehen ließen, ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

