POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Supermarktparkplatz Unfall verursacht und weggefahren - Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Donnerstagmorgen in Neckarbischofsheim einen Verkehrsunfall, bei dem rund 2.000 Euro Sachschaden entstand. Eine 58-jährige Frau stellte kurz vor neun Uhr ihren Opel Astra auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der von-Hindenburg-Straße ab. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, stellte sie einen Streifschaden von der Beifahrertür bis zum vorderen Kotflügel fest. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

