Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Kleinwagen erheblich beschädigt und abgehauen, Zeugen gesucht!

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag zwischen 0 Uhr und 18.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines ebenso unbekannten Fahrzeugs einen Opel Corsa, der ordnungsgemäß in der Klausenburger Straße 2 am Fahrbahnrand abgestellt war.

Danach entfernte sich der Unfallverursacher.

An dem Corsa entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das flüchtige Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter 06202 2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell