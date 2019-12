Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahn fährt Fußgänger an, Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Der Verkehrsunfallaufnahmedienst des Polizeipräsidiums Mannheim ermittelt gegen einen Straßenbahn-Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. An der Haltestelle "Wasserturm" wollte am Mittwoch gegen 11:40 Uhr ein 64-jähriger Fußgänger vor der Straßenbahn der Linie 3 die Straße queren. Der Zugführer machte den Fußgänger durch ein Klingelsignal auf sich aufmerksam. Anschließend fuhr er langsam auf den 64-Jährigen zu und stieß schließlich mit diesem zusammen. Hierbei verletzte sich der Fußgänger leicht am rechten Unterarm. Der Straßenbahn-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Nun werden Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, gebeten sich unter 0621 174-4045 zu melden.

