Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Polizei- und Feuerwehreinsatz im Stadtteil Schölerberg

Osnabrück (ots)

Im Wintergarten eines Wohnhauses am Wilhelm-Mentrup-Weg wollte eine 65-Jährige am Mittwochnachmittag (14.50 Uhr) einen Gasofen in Betrieb nehmen. Als beim anschließen der Gasflasche eine Flamme emporstieg, versuchte die Frau zunächst das Feuer zu löschen. Schließlich brachte sie den brennenden Ofen in den Garten und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Polizei evakuierte die Bewohner der angrenzenden Häuser. Die Feuerwehr führte umfangreiche Löscharbeiten durch und verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Die 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

