Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Neubaugebiet von Dieben heimgesucht

Ostercappeln (ots)

Unbekannte trieben in dem Neubaugebiet Im Haferkamp ihr Unwesen. Sie verschafften sich zwischen Dienstagmittag (14 Uhr) und Mittwochmorgen (07.45 Uhr) gewaltsam Zugang zum Kellerbereich eines Rohbaus und stahlen Werkzeuge. Zudem brachen der oder die Täter in der Nacht zu Mittwoch zwei Baucontainer auf. Unklar ist bislang, ob sie dabei etwas erbeuteten. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegengenommen.

