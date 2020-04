Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Aufmerksamer Zeuge verhindert Einbruch

Osnabrück (ots)

Eine Garage in der Spindelstraße geriet am frühen Dienstagmorgen ins Visier von Einbrechern. Ein aufmerksamer Nachbar wurde gegen 01.35 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Bei der Nachschau stellte er fest, dass zwei Unbekannte versuchten das Tor aufzuhebeln. Er sprach die beiden ca. 20 bis 30 Jahre alten Personen an und alarmierte die Polizei. Die dunkel gekleideten Täter begaben sich daraufhin sich zu einem an der Ecke Rudolfstraße stehenden VW Bulli und flüchteten mit dem silberfarbenen Fahrzeug. Diebesgut erlangten sie nicht. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3240 oder 327-2115 zu melden.

