Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Altreifen illegal entsorgt

Merzen (ots)

An der Westerodener Straße entsorgten Unbekannte mehrere Altreifen. Ein Zeuge entdeckte den Müllberg am Dienstagmorgen (11.50 Uhr) im Bereich des Barfußweges am Wachholderhain und alarmierte die Polizei. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich zu melden. Telefon 05901/95950.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell