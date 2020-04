Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Einbrecher fuhr mit Auto in Tankstellenshop

Hasbergen (ots)

Die Polizei in Georgsmarienhütte konnte in der vergangenen Nacht einen 56-jährigen Mann in Hasbergen festnehmen, der unter dem Verdacht steht, in die Tankstelle an der Osnabrücker Straße eingebrochen zu sein. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der Hasberger kurz vor Mitternacht mit seinem Opel auf das Gelände der zu diesem Zeitpunkt schon geschlossenen Tankstelle gefahren. Dort durchbrach der Mann mit dem Auto die verschlossene Eingangstür, verschaffte sich so Zugang zum Shop und bediente sich an Bier und Zigaretten. Anschließend flüchtete er mit seinem Kleinwagen vom Tatort. Eine Zeugin hatte das Aufheulen der Alarmanlage gehört, in der Folge die Tat beobachtete und die Polizei verständigt. Die Beamten aus Georgsmarienhütte konnten den Hasberger schließlich an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen. Das Tatfahrzeug des deutlich alkoholisierten Mannes stand vor dem Haus. Dem Einbrecher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und das Auto des Hasbergers wurden sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun allerdings wegen Einbruchdiebstahls in Verbindung mit einem "Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr" verantworten müssen.

