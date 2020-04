Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Parkplatz Action Markt- Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach einer unbekannten Person, die am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz des Action Markes an der Mindener Straße eine Unfallflucht beobachtet hat. Eine ältere Frau soll dort gegen 17 Uhr mit einem blauen Kia beim Rangieren einen blauen VW Golf beschädigt haben. Obwohl der Zeuge bzw. die Zeugin die Unfallverursacherin noch auf den Schaden am anderen Auto ansprach, fuhr die Seniorin davon. Hinweise in der Sache bitte an den Unfalldienst der Polizei Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell