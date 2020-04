Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Auto auf Klinikparkplatz aufgebrochen

Bad Rothenfelde (ots)

Auf dem Parkplatz einer Klinik an der Ulmenallee geriet am Montagmorgen ein Bentley ins Visier unbekannter Täter. Sie brachen das anthrazit-metallicfarbene Auto zwischen 08.30 und 11.15 Uhr auf und entwendeten daraus das Entertainmentpaket und die Rückbank. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei in Bad Rothenfelde bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05424/5326 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell