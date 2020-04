Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Bargeld bei Einbruch erbeutet

Bohmte (ots)

Ein Bauernhaus an der Birkenstraße erhielt am vergangenen Wochenende ungebetenen Besuch. Einbrecher schlugen zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) eine Fensterscheibe ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchwühlten das Mobiliar, stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 05471/9710 zu melden.

