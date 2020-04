Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ostercappeln (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung Borgwedder Straße/Driehauser Straße erlitt ein 52-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Osnabrücker Krankenhaus. Eine 55 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem VW Golf gegen 16.40 Uhr auf der Driehauser Straße unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach links abbiegen, übersah dabei den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Einmündung war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis ca. 19 Uhr gesperrt.

