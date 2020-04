Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 19-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall im Osnabrücker Stadtteil Atter erlitt eine 19-jährige Autofahrerin am Samstagmorgen schwere Verletzungen. Die junge Frau befuhr mit einem Opel aus Richtung Hasbergen kommend die Birkenallee. Als sie sich gegen kurz vor 10 Uhr in Höhe der Hausnummer 22 befand, kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige in ein Krankenhaus. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Unfallursächlich dürfte ersten Ermittlungen zufolge die Ablenkung durch ein Mobiltelefon gewesen sein.

