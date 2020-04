Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Einbrüchen in Sehenswürdigkeiten gesucht

Osnabrück (ots)

Ungebetenen Besuch erhielten zwischen Freitagabend (17.04.2020) und Montagmorgen (20.04.2020) Sehenswürdigkeiten am Süberweg und in der Glückaufstraße. Am Süberweg brachen der oder die Täter in das Werksgebäude des alten Steinbrechers ein und trieben im Inneren der Werkstatt ihr Unwesen. Sie beschmierten einen Pfeiler und stahlen einen Verbandkasten. In der Glückaufstraße beschädigten sie mehrere Fenster eines Eisenbahnwaggons. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

