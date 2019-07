Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Tankstellenraub, sexueller Belästigung & Schlägerei

Menden (ots)

Gestern Morgen erstattete eine 47-jährige Fröndenbergerin auf der Wache Menden Anzeige wegen sexueller Belästigung. Gegen 9 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann die Frau auf dem Radweg zwischen Bahnhof Bösperde und Max-Eyth-Straße belästigt und an das Gesäß gefasst haben. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte Richtung Bösperde. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 20-30 Jahre alt, circa 165 Zentimeter groß, dünne, schmächtige, gepflegte Erscheinung, kurze dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer neon-orangefarbigen, halblangen Stoffhose mit Gummizug. Er sprach akzentfreies Deutsch. Wer hat den Mann gesehen? Hinweise zur Tat oder seiner Identität nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

Einbrecher an der Pastoratstraße vorläufig festgenommen. Am 28.07.2019, gegen 18:30 Uhr, versuchte ein 21-Jähriger an einer Erdgeschosswohnung den Schließmechanismus eines Fensters, welches auf Kipp stand, abzuschrauben. Hierbei wurde er von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei informierte. Diese konnte den jungen Mann noch am Tatort antreffen und festnehmen. Die Ermittlungen wegen Einbruchs dauern an.

Räuberische Erpressung an Tankstelle. Zwei Männer betraten am 27.07.2019, gegen 4 Uhr, maskiert eine Tankstelle an der Iserlohner Landstraße. Eine Person drohte dem Angestellten mit einer Schusswaffe. Beide Personen forderten die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Die Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss daran mit ihrer Beute zu Fuß Richtung Innenstadt. Der 25-jährige Angestellte blieb unverletzt. Beschreibung:

Erste Person: männlich, 20-25 Jahre alt, 175 cm, schlanke Statur, lange dunkle Hose, dunkler Pullover, weiße Schuhe, schwarze Sturmhaube, oranger Kunststoffbeutel

Zweite Person: männlich, 20-25 Jahre alt, 185-190 cm, sehr dünn, graue Jeans, schwarzer Kapuzenpullover mit weißem Innenfutter an der Kapuze, weißen Kordeln und hellem Reißverschluss, dunkle Schuhe, schwarze Sturmhaube

Samstag, 4.15 Uhr, gerieten zwei Mendener (25 und 34) mit sechs unbekannten Tätern auf der Hauptstraße aneinander. Die Hintergründe sind noch unklar. Im Verlauf des verbalen Streits, soll ein Täter Pfefferspray gegen die Opfer eingesetzt haben. Der 25-Jährige ging zu Boden und soll von der Gruppe auf dem Boden liegend getreten worden sein. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Menden gebracht. Sein Begleiter wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es konnte nur ein Täter beschrieben werden. Diese soll männlich und dunkelhäutig gewesen sein und schwarze lockige Haare getragen haben. Eine Fahndung nach Verdächtigen verlief ergebnislos. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zwischen dem 14. und 27. Juli, drangen Unbekannte in eine Garage am Margueritenweg ein. Sie entwendeten eine Schlagbohrmaschine.

In der Nacht auf vergangenen Freitag klauten Unbekannte ein Fahrrad aus einem Mehrfamilienhaus an der Pater-Kolbe-Straße. Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen 28 Zoll Herrenrades machen?

Auch an der Bahnhofstraße in Bösperde verschwand ein Fahrrad samt Schloss. Hier stahlen Diebe ein blau/grünes Mountainbike der Marke Bold Evo.

Hinweise bitte an die Wache Menden unter 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell