Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gescheitert

Schläge in der Disko

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher versuchten Samstag, zwischen 21 und 0 Uhr, die Tür eines Einfamilienhauses an der Ludmilla-Stjupan-Straße gewaltsam zu öffnen. Dies misslang. Es entstand leichter Sachschaden.

5 Uhr, kam es zu einer Schlägerei in einer Diskothek am Rathausplatz. Eine 25-jährige Lüdenscheiderin soll von einem Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein, nachdem es zuvor einen verbalen Streit gegeben hatte. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten. Angestellte des Sicherheitspersonals verfolgten die Flüchtigen. Polizeibeamte trafen sie im Rahmen der Fahndung an und stellten die Personalien der mutmaßlichen Streithähne fest. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 9099-0 entgegen.

