Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Ein Verletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

Bramsche (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung Venner Straße/An der Rothenburg ereignete sich am Freitagnachmittag ein Unfall, bei dem ein 58-Jähriger verletzt wurde. Der Mann befuhr mit einem Lkw gegen 14.50 Uhr die Straße An der Rothenburg und wollte nach rechts auf die Venner Straße (B218) abbiegen. Dabei übersah er den Lkw eines 60 Jahre alten Mannes, der die Bundesstraße in Richtung Bramsche befuhr. Die beiden Lkw stießen im Einmündungsbereich zusammen. Ersthelfer kümmerten sich um den 58-Jährigen, der das Führerhaus seines Lkw nicht eigenständig verlassen konnte. Etwa 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bramsche und Engter, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Der 58-Jährige wurde aus seinem Lkw befreit und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Lkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme vorübergehend voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell