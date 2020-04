Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall auf der Martinistraße wurden am Freitagmittag zwei Autofahrer leicht verletzt. Eine 65-Jährige wollte mit ihrem VW gegen 12.25 Uhr vom Parkplatz eines Discounters nach links auf die Martinistraße in Richtung stadtauswärts abbiegen. Dabei übersah sie den in Richtung stadteinwärts fahrenden Audi eines 54-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle musste vorübergehend voll gesperrt werden. Der beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro.

