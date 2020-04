Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Pkw aufgebrochen und Rucksack gestohlen

Rieste (ots)

In der Straße Am Campingpark, auf dem Parkplatz des dortigen Badesees, geriet am Donnerstagnachmittag ein grauer VW Passat ins Visier unbekannter Täter. Diese brachen den Wagen zwischen 16 und 17.30 Uhr auf und entwendeten daraus einen braunen Rucksack und eine Geldbörse. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

