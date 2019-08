Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Holz in Flammen

In einer Heidenheimer Küche brannte es am späten Dienstag.

Ulm (ots)

Kurz nach 21 Uhr bemerkten Zeugen Rauch, der aus einem Haus in der Innenstadt quoll. Die Feuerwehr war schnell da und löschte die Flammen. Wie sich anschließend zeigte, hatte es in der Küche einer Wohnung gebrannt. Nach den Ermittlungen der Polizei hatte ein Bewohner offenbar vergessen, den Herd auszuschalten, bevor er ging. Auf dem Herd lag ein Vesperbrett aus Holz. Das ging schließlich in Flammen auf. Dank dessen, dass die Zeugen den Brand früh entdeckten, hielt sich der Schaden in Grenzen. Die Polizei schätzt ihn auf rund 1.000 Euro.

