Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Wild kreuzt

Am Dienstag wich eine Autofahrerin einem Reh aus und verletzte sich leicht.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr war ein Golf zwischen Erlenmoos und Rot an der Rot unterwegs. Die Fahrerin sah, wie ein Reh vor ihr über die Straße lief. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die 31-Jährige nach rechts. Sie kam auf den Seitenstreifen. Ihr Pkw schleuderte, kam von der Fahrbahn ab, fuhr dann durch eine Hecke und bleib stehen. Die Frau und zwei Kinder trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte sie, das 10-jährige Mädchen und der 1-jährige Junge in eine Klinik. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 2.500 Euro.

Die Polizei mahnt: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Rehwild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken.

++++1532312

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell