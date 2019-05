Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Samstag, 18. Mai, in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 8.45 Uhr, in eine Doppelhaushälfte an der Albert-Funk-Straße einzubrechen. Die Einbrecher hebelten erfolglos an der Hauseingangstür. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (mw)

