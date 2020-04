Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Blutprobe entnommen und Führerschein weg

Melle (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der Krukumer Straße zu einem Vorfall, der für einen Autofahrer mit der Entnahme einer Blutprobe und einer Führerscheinbeschlagnahme endete. Zwei junge Radrennfahrer waren gegen 19.30 Uhr in Richtung Krukum unterwegs, als sie im Bereich der Autobahn von einem Mercedes in hohem Tempo und mit nur geringem Abstand überholt wurden. Zwar wurde das Duo zum Glück nicht vom Pkw erfasst, aber die Situation war für die Fahrradfahrer durchaus gefährlich. Als ihnen das Auto wenig später in der Wellingstraße wieder entgegenkam, hielten sie den Mercedes an und stellten den Fahrer zur Rede. Nach einem kurzen verbalen Streit setzte der Unbekannte am Lenkrad die Fahrt fort. Da die Radfahrer den Eindruck hatten, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, machten sie ein Handyfoto vom Kennzeichen und informierten die Polizei. An der Meller Anschrift des Fahrzeughalters stellten die Beamten schließlich den Wagen auf dem Hof fest, jedoch wurde ihnen auf Klingeln und Klopfen an der Haustür nicht geöffnet, obwohl sich erkennbar jemand im Gebäude aufgehalten hat. Mit einer entsprechenden Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück ausgestattet, öffneten die Polizisten wenig später gewaltsam die Haustür und fanden in den Räumlichkeiten schließlich den Fahrer des Mercedes. Wie sich herausstellte, war der Verdacht der Radrennfahrer richtig, denn ein Test bei dem 59-Jährigen bestätigte den Verdacht einer Alkoholbeeinflussung.

