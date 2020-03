Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Pkw in der Weinsau aufgebrochen

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, den 17.03.2020, zwischen 07.45 Uhr und 13.30 Uhr, wurden auf dem in Reichweite zur B 41 gelegenen Parkplatz der ehemaligen Weinsauschule an insgesamt 5 parkend abgestellten Pkw jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Innenräume der Kfz nach Diebesgut durchwühlt. Die Sachschadenshöhe liegt im geschätzten unteren vierstelligen Eurobereich und übersteigt die Höhe des Diebesguts um ein Vielfaches; es wurde nämlich lediglich ein in einem Fahrzeug deponierter Schlüssel entwendet.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de



